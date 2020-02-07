Сытник и Аваков обменялись "уколами"

Директор НАБУ Артем Сытник дал понять, что рассматривает ситуацию, из-за которой он попал в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, как месть ему со стороны главы МВД Украины Арсена Авакова за "дело рюкзаков", где фигурантом был сын министра Александр Аваков, на что министр внутренних дел отреагировал чередой критических замечаний в соцсетях.

"Это административное дело - продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности ... Я почти закончил и буду направлять жалобу в Европейский суд. Это единственный ... один из действенных способов пересмотреть это решение ... Я не собираюсь мириться с незаконными решениями. И я сделаю все, чтобы они были отменены", - заявил Сытник на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Спустя несколько часов Аваков в своем аккаунте в соцсети Твиттер написал череду постов. следующего содержания: "начальник НАБУ, коррупционер из реестра - ищет повод оправдать своё неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Даже могу дать советы: 1. Возбудить пару тройку фейковых дел самому 2. Написать в ГБР, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него. 3. Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари (Клинтон – ИФ) против (Дональда – ИФ) Трампа. А его заставили. 3. Написать в спортлото… Тогда все поймут - идиот. А идиотов - жалко, им надо помогать".

Как сообщалось, руководителя НАБУ обвинили в получении подарка в виде 25 тыс. грн за 6 дней отдыха на базе отдыха в Ровенской области. В декабре 2019г стало известно о решении апелляционного суда, которым Сытник был признан виновным в совершении коррупционного правонарушения. В результате этого он попал в "реестр коррупционеров".