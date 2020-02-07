В Украине потеплеет с воскресенья

В выходные в Украине ожидается сухая и морозная погода, но уже в воскресенье из западной Европы начнет поступать более теплый воздух, поэтому на Правобережье температура будет повышаться, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 8 февраля, в Украине без осадков, лишь днем в Приазовье и Крыму местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в Карпатах ночью 10-15°, днем 3-8° мороза; на остальной территории ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве в субботу без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 февраля самая высокая температура днем была 11,0 градусов тепла в 2011 году., самая низкая ночью 28,5 градусов мороза в 1929 году.

В воскресенье, 9 февраля, в Украине без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 12-17° мороза, днем 2-7° мороза; в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью 9-14° мороза, днем от 3° мороза до 3 тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 1-3° тепла.