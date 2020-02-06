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22:22 06.02.2020

УГО опровергает ношение сотрудниками оружия в Раде

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УГО опровергает ношение сотрудниками оружия в Раде

Управление государственной охраны Украины отрицает ношение сотрудниками УГО в здании Верховной рады огнестрельного оружия, продемонстрировали отсутствие такового.

"Отдельные пользователи социальных сетей сделали предположение, что сегодня в Верховной Раде Украины под пиджаком военнослужащего Управления государственной охраны было скрыто огнестрельное оружие", – сообщает пресс-служба УГО на странице в Фейсбуке.

Кроме того, госохрана обнародовала снимок, на котором у сотрудника УГО на поясе отсутствует оружие.

"На самом деле, на его поясе прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет, предназначенный для остановки кровотечения", – подчеркнули в службе.

Теги: #рада #уго #оружие
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