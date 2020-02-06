У Парижі через страйк закривають Ейфелеву вежу і деякі зали Лувру

У Парижі в четвер закрито для відвідувачів Ейфелеву вежу через страйк співробітників компанії, котра обслуговує пам'ятку.

"Через рух національного страйку Ейфелеву вежу сьогодні буде закрито для відвідування", - повідомив сайт однієї з головних визначних пам'яток французької столиці.

Лувр також попередив відвідувачів, що години роботи може бути змінено, а деякі зали закрито.

Водночас на сайтах Центру Помпіду або Музею д'Орсе інформації про те, що заклади змінюють графік своєї роботи через страйк, поки що немає.

У четвер у Парижі відбувається черговий загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи. В акції беруть участь і співробітники транспортного сектору, особливо наземного громадського транспорту.

Протести у Франції розпочалися на початку грудня. Найбільш спірним пунктом пенсійної реформи є підвищення віку, в якому пенсіонери зможуть отримувати пенсійні виплати в повному обсязі - з 62 до 64 років. Систему обчислення пенсії в рамках реформи буде приведено до єдиного стандарту, тоді як зараз у Франції є 42 пенсійних програми.

У січні проект реформи було представлено уряду. Очікується, що 17 лютого в парламенті розпочнеться обговорення цього проекту, під час якого до документа може бути внесено поправки.