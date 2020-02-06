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09:45 06.02.2020

Под Офисом президента Украины проходит акция против создания рынка сельскохозяйственных земель

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Под Офисом президента Украины проходит акция против создания рынка сельскохозяйственных земель

Противники законопроекта №2078-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", предусматривающего открытие рынка земли и позволяющего ее продажу в четверг утром собрались на ул.Банковой перед зданием Офиса президента Украины с требованием не допустить принятия парламентом во втором чтении этого законопроекта.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 9.20 под зданием ОП собралось несколько сотен представителей Всеукраинского аграрного совета. Они принесли с собой баннеры с призывами к президенту Владимиру Зеленскому услышать аграриев и не допустить принятие в втором чтении законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Национальная полиция и Национальная гвардия усилила охрану здания Офиса президента. Правоохранители проверяют личные вещи людей на предмет запрещённых предметов.

Вдоль близлежащих улиц Лютеранской и Институтской разместились автомобили Нацполиции с личным составом. Протестующие продолжают прибывать. У выхода со станции метро "Крещатик" на улицу Институтскую несколько сотен человек собираются в колонны.

Как анонсировали организаторы акции, в 11:00 они начнут шествие к зданию Верховной Рады.

Как сообщалось, ожидается, что на заседании Верховной Рады в четверг состоится рассмотрение во втором чтении законопроекта №2078-10 об открытии рынка земли.

Теги: #опу #рынок_земли #протест #акция
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