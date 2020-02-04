События

05:30 04.02.2020

Из-за халатности мастеров леса в Октябрьском лесхозе вырубили более 750 деревьев

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Из-за халатности мастеров леса в Октябрьском лесхозе вырубили более 750 деревьев

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины), двум мастерам леса ГП "Октябрьское лесное хозяйство".

"По данным следствия, мастера леса не обеспечили надлежащее хранение имущества государственного предприятия. В результате неустановленные лица в 2019 году осуществили незаконную вырубку более 750 деревьев на территории ГП "Октябрьское лесное хозяйство", что нанесло ущерб государству на 10,5 млн.грн", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Нарушение природоохранного законодательства было выявлено в ходе проверки, которую проводили работники Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение – Управление СБУ в Харьковской области.

Теги: #гбр #лесхоз #харьковская
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