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20:34 03.02.2020

Порошенко поздравил митрополита Епифания с первой годовщиной интронизации и днем рождения

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Порошенко поздравил митрополита Епифания с первой годовщиной интронизации и днем рождения

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ/УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Епифания с первой годовщиной интронизации и днем рождения.

"Сегодня у нас у всех большой праздник. Праздник, когда государство имеет прочный фундамент нашей церкви. Праздник, когда страна имеет духовных лидеров. Лидеров, которые ведут страну за собой, которые сеют веру в Господа нашего Иисуса Христа. Сеют веру в справедливость, сеют веру в Украину", - приводит слова Порошенко пресс-служба "Евросолидарности" в понедельник.

Порошенко отметил, что этот год был "очень непростым, но в этот год сотни приходов присоединились к нашей церкви".

"Прошел всего лишь год, но уж год. За этот год произошло столько много событий. Очень многие рассчитывали, что за этот год наша церковь не пройдет этих испытаний. Но хочу подчеркнуть, что под очень мудрым руководством Его Блаженства церковь укрепилась, твердо стала на ноги. И сегодня пользуется абсолютно заслуженным уважением во всем мировом православии", - подчеркнул пятый президент Украины.

В свою очередь митрополит Епифаний подчеркнул, что по последним опросам почти 40 процентов украинцев называют себя верующими ПЦУ. "Я благодарен вам, потому что именно благодаря вашему героическому подвигу Украина в свое время получила исторический документ Томос. Поэтому нужно и в дальнейшем много трудиться, чтобы наша церковь в дальнейшем утверждалась, росла, и все православные украинцы, объединившись, творили наше общее будущее", - сказал митрополит Епифаний, обращаясь к Порошенко.

Теги: #епифаний #порошенко #пцу
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