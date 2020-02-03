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17:04 03.02.2020

Аэропорт Мадрида закрыли из-за дронов

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Авиавласти Испании временно остановили работу международного аэропорта Мадрида "Барахас" из-за появления рядом с ним беспилотников. Об этом сообщило агентство Europapress со ссылкой на ENAIRE, компанию, которая отвечает за организацию гражданских полетов над Испанией.

ENAIRE рекомендовала пассажирам узнавать, насколько будут отложены их рейсы, и напомнила, что дроны - "это не игрушки", а летающие аппараты. Информация о всех ограничениях на пуски дронах на определенных территориях есть на сайте drones.enaire.es.

Государственное агентство воздушной безопасности AESA назвала запуски беспилотников в окрестностях аэропортов серьезной угрозой безопасности и напомнило, что за это полагается штраф до 90 000 евро.

Утром в понедельник по меньшей мере два пилота заметили дроны в воздушном пространстве "Барахаса", рассказали источники Europapress. В 12:40 аэропорт был закрыт по меньшей мере на два часа, прибывающие рейсы перенаправляются на запасные аэродромы.

Теги: #чп #мадрид #аэропорт
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