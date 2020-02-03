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16:26 03.02.2020

Ученые получили новые данные о сходстве коронавируса с SARS-CoV, вспышка которого была в 2000-х годах

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Ученые получили новые данные о сходстве коронавируса с SARS-CoV, вспышка которого была в 2000-х годах

Китайские ученые получили новые данные, подтверждающие гипотезу о том, что коронавирус имеет аналогичный источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV - отряд млекопитающих рукокрылых.

В понедельник в двух исследованиях, опубликованных в журнале Nature, ученые сообщили, что анализ последовательностей генов, полученных из вирусов у нескольких пациентов из Ухани, показал: коронавирус очень похож на вирус, который в 2000-е годы вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV), от которого тогда скончались около 650 человек.

Так, согласно одному из исследований, анализ биоматериала, взятых у семи пациентов из Ухани, показал, что оба вируса демонстрируют схожесть последовательностей генов на 96%.

При этом считается, что вирус SARS-CoV также зародился в рукокрылых, передался виверровым - семейству млекопитающих из отряда хищных, и лишь затем начал инфицировать людей, вызвав вспышку заболевания в 2002-2003 годах.

Западные СМИ напоминают, что хотя, по мнению ученых, рынок в китайском городе Ухань, на котором торговали животными, стал эпицентром распространения коронавируса, однако более точный источник зарождения вируса, а именно животное-носитель, пока неизвестен.

"По сути дела, это версия SARS, которая распространяется легче, но и наносит меньший ущерб", - прокомментировал результаты исследований профессор Йен Джонс из Университета Рединга.

В январе китайские СМИ уже сообщали, что новый коронавирус родственен SARS-CoV - оба заболевания имеют 70-80% общих генов.

В конце января российский врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что новый коронавирус лечат около 30 существующих медицинских препаратов. Он также говорил - научно установлено, что данный коронавирус является комбинацией двух коронавирусов, один из которых - от летучей мыши, а другой - от змей (ленточный крайт и кобра).

В свою очередь сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института Томского госуниверситета (ТГУ) Мария Орлова, которая занимается исследованием инфекций, передаваемыми рукокрылыми, называла преждевременной боязнь распространения коронавируса на территории России. По словам Орловой, российские виды рукокрылых не способны контактировать с тропическими, поэтому они не могут быть переносчиками коронавируса. При этом ученая отметила закономерность появления нового вируса в Китае.

"Численность летучих мышей в тропиках чрезвычайно высока. Кроме того, там они экологически не обособлены от других животных и человека: достаточно сказать, что население многих стран Юго-Восточной Азии употребляет их в пищу. Вот почему и появление в Китае нового вируса 2019-nCoV и его передача человеку с точки зрения биологии - вполне логичные и предсказуемые события", - пояснила Орлова.

Новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 17 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в более чем 360 случаях.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Теги: #коронавирус #исследования
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