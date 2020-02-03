Гендиректор ВОЗ советует миру не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры

Жителям планеты не стоит паниковать в связи с распространением нового коронавируса, заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

"Пока все это (опасность вируса) не так масштабно. Бояться нечего", - сказал он, выступая в Женеве.

"Сейчас нет причин для паники", - добавил глава ВОЗ.

При этом он подчеркнул, что, тем не менее, странам мира "следует помнить о риске распространения (заболевания - ИФ)" и принимать эффективные меры.