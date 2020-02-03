В Украине началась регистрация для участников ВНО-2020

В Украине стартовала регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО) в 2020 году, сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

"В Украине ожидают более 346 тыс. участников тестирования, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования: это и выпускники школ, и ученики (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического), высшего образования. В тестировании смогут также принять участие выпускники учреждений общего и высшего образования прошлых лет", – говорится в сообщении УЦОКО в понедельник.

Абитуриенты будут иметь возможность сдать тестирование максимум из четырех учебных предметов. Всего ВНО проводится по 11 учебным предметам.

Задания сертификационных работ по шести учебным предметам будут переводиться на крымскотатарский, молдавский, польский, русский, румынский и венгерский языки.

Выпускники школ, студенты профессионально-технических учреждений и колледжей регистрироваться на прохождение ВНО в своем учебном заведении.

По информации УЦОКО, выпускники прошлых лет смогут зарегистрироваться самостоятельно и направить комплект регистрационных документов в соответствующий региональный центр.

Регистрация для участия в ВНО-2020 продлится с 3 февраля по 24 марта.