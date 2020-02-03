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09:48 03.02.2020

Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса за пределами материкового Китая превысило 180

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Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса за пределами материкового Китая превысило 180

Всего в мире за пределами материкового Китая число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, достигло 182 человек, сообщило гонконгское издание South China Morning Post в понедельник.

По данным газеты, в Гонконге зафиксировано 15 случаев заболевания, в Макао - восемь, на Тайване - 10.

В странах Азии заразились 96 человек. В европейских странах - 23, в странах Северной Америки - 13, в Австралии - 12, в других государствах и районах мира зафиксированы 5 случаев.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 тыс. 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 тыс. 829 человек, смертельных случаев - на 57. Из них в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса, скончалось 56 человек, один - в городе центрального подчинения Чунцине.

Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 152,7 тыс. человек, 475 человек выписаны после успешного похождения курса лечения.

Теги: #коронавирус
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