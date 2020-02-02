События

19:02 02.02.2020

На юге Лондона неизвестный напал на прохожих, полиция рассматривает произошедшее как теракт

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На юге Лондона неизвестный напал на прохожих, полиция рассматривает произошедшее как теракт

В районе Стретем на юге Лондона в воскресенье несколько человек получили ножевые ранения, полиция связывает нападение с терроризмом, сообщат Скотланд-Ярд.

"Вооруженные офицеры выстрелили в мужчину в Стретеме. В настоящее время мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения... было объявлено, что инцидент связан с терроризмом", - говорится в заявлении полиции Лондона в Twitter.

Позднее полиция подтвердила, что мужчина, совершивший нападение, убит.

Также полиция сообщила, что, по ее сведением, два человека получили ранения. В настоящее время информации об их состоянии нет.

Один из свидетелей сообщил, что нападавший был вооружен мачете, передает газета The Guardian. Также он рассказал, что на груди у мужчины были некие "серебристые емкости". Журналист телеканала Sky News рассказал, что, судя по фото, на мужчине "было надето что-то похожее на пояс смертника".

На месте происшествия работают медики и полиция.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил благодарность экстренным службам, работающим в Стретеме.

"Мои мысли с пострадавшими и всеми, кого эта ситуация затронула", - написал он в Twitter.

 

Теги: #нападение #великобритания #лондон #терроризм
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