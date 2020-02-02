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16:14 02.02.2020

Около 200 единиц турецкой военной техники вошли в Сирию

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Около 200 единиц турецкой военной техники вошли в Сирию

Порядка 200 единиц военной техники из Турции вошли на территорию Сирии с утра воскресенья, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По данным телеканала, колонны техники движутся в сторону Идлиба и Алеппо.

На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что терпение Анкары иссякает из-за продолжающейся военной операции сирийских правительственных сил в Идлибе. В Турции неоднократно подчеркивали, что возобновившиеся военные действия в Сирии провоцируют приток новых беженцев на границу Сирии и Турции.

В пятницу Эрдоган заявил, что Турция желает стабильности в Сирии, и при необходимости не будет "уклоняться от любых действий, в том числе от использования военной силы".

Теги: #сирия #турция
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