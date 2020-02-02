События

09:36 02.02.2020

Энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети

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В ночь на воскресенье, 2 февраля, энергоблок №3 Ровенской АЭС подключили к энергосети после отключения накануне, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"02 февраля 2020 года в 02:55 энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети после устранения выявленных замечаний (замены 2-х дефектных изоляторов токопроводов 24 кВ). Ведется нагрузка блока", - говорится в сообщении пресс-центра утром в воскресенье.

В информации подчеркивается, что по состоянию на 8 утра 02 февраля 2020 года в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 2 200 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. На энергоблоке №1 (ВВЭР-440) Ровенской АЭС продолжается планово-предупредительный ремонт. Проводятся работы согласно графика ремонта.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадке и прилегающей территории Ривненской АЭС находится в пределах действующих норм и не изменялось", - отметили в пресс-центре.

Теги: #подключение #украина #раэс #электросеть
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