Из-за непогоды обесточены 93 населенных пункта в двух областях Украины

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) по состоянию на утро субботы обесточены 93 населенных пункта в двух областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 1 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 93 населенных пункта в 2 областях, а именно: Сумская - 78 и Черниговская – 15", – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.