ВАКС назначил залог экс-нардепу, второму подозреваемому по делу завода "Краян"

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) избрала меру пресечения народному депутату VII созыва, подозреваемому в завладении средствами местного бюджета Одессы во время приобретения зданий завода "Краян", в виде залога в размере 15 млн 765 тыс грн.

Как сообщается на сайте ВАКС, соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, 31 января. На бывшего парламентария также возложены дополнительные обязательства.

Фамилия экс-нардепа при этом не называется. Однако, по данным СМИ, речь идет об экс-нардепе Александре Дубовом.

По данным ВАКС, он подозревается в действиях по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.2 ст.15 ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

"По версии следствия, экс-нардеп был инициатором и организатором схемы по завладению более 92 млн грн из бюджета Одессы", - говорится в сообщении на сайте суда.

Как сообщалось, 29 января ВАКС избрал меру пресечения другому подозреваемому – экс-депутату Килийского районного совета Одесской области - в виде залога в сумме 420 тыс 400 грн.

24 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении четырем лицам - организаторам и контролерам схемы завладения 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий завода "Краян".

В числе лиц упоминался человек, осуществлявший фактический надзор за ООО "Девелопмент Элит" в схеме; два человека, координировавших взаимодействие участников схемы, и пособница в преступной схеме, представительница группы лиц, имеющих влияние на ряд чиновников Одесского горсовета. Действия лиц квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины.

Пресс-служба НАБУ в свою очередь сообщила, что количество лиц, задействованных в схеме, возросло до 12-ти, восемь из которых являются обвиняемыми, дело в отношении них слушается в суде.

По версии стороны обвинения, подозреваемые организовали незаконное завладение средствами Одесского горсовета в результате реализации по сговору с должностными лицами Одесского горсовета, представителями коммерческих структур территориальной громады города административных зданий бывшего завода "Краян", пытались легализовать указанные средства, а также совершали другие действия как пособники в совершении преступлений.

Установлено, что рыночная стоимость приобретенного здания завода "Краян" для размещения новой мэрии при покупке была вдвое завышена. И как следствие, городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму 92 млн грн.