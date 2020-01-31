В Бермудском треугольнике обнаружили пропавший сто лет назад корабль

Морские археологи обнаружили пароход, пропавший в Бермудском треугольнике 95 лет назад, сообщает Fox News.

"Торговое судно потерпело крушение в 1925 году. Оно держало путь из порта Чарльстона в американском штате Южная Каролина в Гавану на Кубе, но не достигло места назначения. Тела его 32 пассажиров не были найдены", - сообщает портал.

В результате корабль был обнаружен морскими исследователями спустя почти 100 лет, в 2020 году, в 65 километрах от побережья Сент-Огастин в штате Флорида. Экспедиция была запечатлена на видео.

Бермудский треугольник - район в Атлантическом океане между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Печально славится таинственными исчезновениями морских судов и многочисленными кораблекрушениями - за последние сто лет там погибли свыше тысячи человек.

Ранее ученые установили, что причиной бедствий в Бермудском треугольнике могут быть внезапные мощные волны, которые "берутся ниоткуда без признаков шторма и столь же быстро исчезают". Кроме того, район треугольника довольно популярен у мореплавателей, чем также можно объяснить большое количество происшествий.