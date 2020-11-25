В Запорожье около Хортицы подняли со дна Днепра старинный лафет XVII-XVIII веков

На о. Хортица в Запорожье при финансовой поддержке "Запорожстали" проведена подводная археологическая экспедиция по подъему со дна реки Днепр сухопутного артиллерийского лафета XVII-XVIII столетия.

Согласно пресс-релизу компании во вторник, археологическая находка уникальна в своем роде и не имеет аналогов в Украине.

При этом уточняется, что старинный артиллерийский лафет был обнаружен в р. Днепр, в районе села Беленькое Запорожской области известным археологом, заведующим отделом реставрации Национального заповедника "Хортица" Валерием Нефедовым. 22-23 ноября 2020 года, при финансовой поддержке "Запорожстали", членами экспедиции Национального заповедника "Хортица", водолазами и сотрудниками ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, проводились подводные археологические работы на глубине около 10 метров.

"Запорожье невозможно представить без его славной истории, потому что она – основа самоидентификации нации. Поддержка исторических исследований родного края очень важна, поэтому "Запорожсталь" профинансировал экспедицию и помог получить крайне ценный исторический артефакт – лафет 17-18 века. Прошлое прячет много неизвестного и каждое открытие историков родного края приближает нас к пониманию наших предков и лучшего понимания себя", – отметил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, которого цитирует пресс-служба.

Артиллерийский лафет представляет собой окованный железом деревянный каркас, предназначенный для закрепления ствола орудия весом порядка 2-3 тонн. Длина лафета составляет 4,4 м, ширина – 2,3 м. На корпусе артефакта присутствуют различные оковки, шплинты, тормозные элементы для наводки оружия.

Историки предполагают, что лафет служил опорой для мощной осадной пушки калибром до 32 фунтов и мог использоваться в военных казацких походах в 1730-х годах. Отметим, что за всю историю подводных исследований Хортицы ранее не было найдено ни одного подобного артефакта. Данная находка уникальна не только для Запорожья, но и для всей Украины, единицы подобных памяток хранятся в музеях мира. После поднятия историческая находка пройдет масштабную реставрацию и последующую консервацию.

При этом напоминается, что "Запорожсталь" системно оказывает поддержку культурно-исторических проектов Национального заповедника "Хортица". В 2005 году "Запорожсталь" стал генеральным инвестором проекта "Возрождения духовности: создание историко-культурного центра и монументального комплекса на острове Хортица", в результате реализации которого был построен историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь". В 2013 году в историко-культурном комплексе "Запорожская Сечь" при поддержке комбината открылся новый экспозиционный объект "Военная пушкарня". В 2015 году комбинат профинансировал создание новой выставки воинского искусства запорожского казачества "Казацкий лагерь", а в 2016 году объединенной экспозиции "Часи козацькі – Січі Запорізькі". В 2017 году "Запорожсталь" помог обустроить новый туристический объект – святилище бронзового века. В 2017 году в здании нового Музея за порогами, открытого при финансовой поддержке "Запорожстали", создана выставка "Как Харитина Марченко ДнепроГЭС строила". В 2020 году музей представил новую экспозицию "Де є бої — там є герої. Українському козацтву присвячується".