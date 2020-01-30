События

17:13 30.01.2020

СБУ разоблачила масштабный сбыт контрафактного алкоголя по всей Украине

1 мин читать
СБУ разоблачила масштабный сбыт контрафактного алкоголя по всей Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали механизм масштабной фальсификации и сбыта контрафактного алкоголя в разные регионы Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

"Еще в конце прошлого года оперативники спецслужбы разоблачили в Тернопольской области подпольную сеть по реализации алкосурогата. Контрафакт дельцы реализовывали под видом продукции одного из предприятий, которое прекратило свою деятельность еще в 2016 году", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что контрафакт производят в промышленных масштабах на ликероводочном заводе в Черниговской области. Организаторы схемы продавали алкоголь с поддельными акцизными марками и без уплаты в бюджет обязательных платежей через учреждения розничной торговли по всей стране.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.199 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели ряд обысков по месту расположения предприятий в Черниговской области, а также на складах в Киеве и области.

"Во время следственных действий правоохранители также обнаружили в столице еще один "кустарный" цех, на котором организаторы махинации изготавливали ликеры из ароматизаторов и вкусовых добавок, срок годности которых закончился в прошлом году", - добавили в ведомстве.

Всего в ходе обысков было изъято почти 5 тыс. расфасованного по бутылкам контрафактного алкоголя и элементы маркировки. Продолжаются следственные действия. Проверяются факты сбыта контрафакта в других областях.

Теги: #контрафакт #сбу #алкоголь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:33 29.01.2020
СБУ блокировала в Киеве работу "ботофермы", организованной гражданами РФ, которая рассылала анонимки о минировании

СБУ блокировала в Киеве работу "ботофермы", организованной гражданами РФ, которая рассылала анонимки о минировании

11:41 29.01.2020
СБУ вывела на подконтрольную Украине территорию так называемого "экс-министра угольной промышленности ДНР"

СБУ вывела на подконтрольную Украине территорию так называемого "экс-министра угольной промышленности ДНР"

05:29 29.01.2020
Начальник сектора криминальной полиции Житомирщины уличен в коррупции - СБУ

Начальник сектора криминальной полиции Житомирщины уличен в коррупции - СБУ

11:21 27.01.2020
СБУ разоблачила в Днепре частных детективов на прослушивании пользователей смартфонов

СБУ разоблачила в Днепре частных детективов на прослушивании пользователей смартфонов

10:09 27.01.2020
СБУ блокировала хищение военного оборудования со стратегических львовских предприятий

СБУ блокировала хищение военного оборудования со стратегических львовских предприятий

21:59 24.01.2020
Баканов: задержание подозреваемого в причастности к нападению на Катерину Гандзюк является приоритетом для СБУ

Баканов: задержание подозреваемого в причастности к нападению на Катерину Гандзюк является приоритетом для СБУ

13:53 23.01.2020
Руководители департамента Одесской ОГА присвоили 1,6 грн из бюджета - СБУ

Руководители департамента Одесской ОГА присвоили 1,6 грн из бюджета - СБУ

13:42 22.01.2020
Контрразведка СБУ разоблачила присвоение более 32 млн грн бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа

Контрразведка СБУ разоблачила присвоение более 32 млн грн бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа

10:22 21.01.2020
Крымчанка, имеющая гражданство РФ и контакты с ФСБ, пыталась трудоустроиться в Минобороны

Крымчанка, имеющая гражданство РФ и контакты с ФСБ, пыталась трудоустроиться в Минобороны

18:41 20.01.2020
Киев в рамках ТКГ добивается освобождения 184 незаконно удерживаемых на Донбассе лиц - СБУ

Киев в рамках ТКГ добивается освобождения 184 незаконно удерживаемых на Донбассе лиц - СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Грымчака отпустили под домашний арест

В деле об убийстве Шеремета должны быть собраны дополнительные доказательства – Рябошапка

Зеленский и Помпео встретятся в пятницу в Киеве, общение с прессой запланировано на 12.00

Зеленский временно ввел безвизовый режим для граждан Великобритании

Украина настаивает на расшифровке "черных ящиков" сбитого под Тегераном "Боинга" на своей территории

ПОСЛЕДНЕЕ

Коронавирус может привести к росту числа рабочих мест в США

В Ужгороде все школы закрывают на две недели на карантин

Прямые авиаперелеты в Китай приостановят с 4 февраля – замгендиректора аэропорта "Борисполь"

ЕС подключил Швейцарию к своей системе быстрого оповещения в связи с коронавирусом

В Киеве задержали подозреваемых в размещении пророссийской пропаганды на билбордах

Президент, вице-президент и директоры двух институтов НААН пополнили список подозреваемых в деле о присвоении земель в Киевской области

Переход в ВСУ на новые сержантские звания должен состояться до конца сентября

В Харькове возле областного дома ребенка произошел взрыв и стрельба, введена операция "Сирена"

Грымчака отпустили под домашний арест

Ермак ожидает, что визит Помпео в Киев станет очередным продвижением в развитии отношений Украины и США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА