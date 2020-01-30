СБУ разоблачила масштабный сбыт контрафактного алкоголя по всей Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали механизм масштабной фальсификации и сбыта контрафактного алкоголя в разные регионы Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

"Еще в конце прошлого года оперативники спецслужбы разоблачили в Тернопольской области подпольную сеть по реализации алкосурогата. Контрафакт дельцы реализовывали под видом продукции одного из предприятий, которое прекратило свою деятельность еще в 2016 году", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что контрафакт производят в промышленных масштабах на ликероводочном заводе в Черниговской области. Организаторы схемы продавали алкоголь с поддельными акцизными марками и без уплаты в бюджет обязательных платежей через учреждения розничной торговли по всей стране.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.199 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели ряд обысков по месту расположения предприятий в Черниговской области, а также на складах в Киеве и области.

"Во время следственных действий правоохранители также обнаружили в столице еще один "кустарный" цех, на котором организаторы махинации изготавливали ликеры из ароматизаторов и вкусовых добавок, срок годности которых закончился в прошлом году", - добавили в ведомстве.

Всего в ходе обысков было изъято почти 5 тыс. расфасованного по бутылкам контрафактного алкоголя и элементы маркировки. Продолжаются следственные действия. Проверяются факты сбыта контрафакта в других областях.