События

11:13 29.01.2020

Сервис быстрой доставки Glovo запущен в Ивано-Франковске

1 мин читать
Сервис быстрой доставки Glovo запущен в Ивано-Франковске

Международный сервис курьерской доставки товаров Glovo начал работу в Ивано-Франковске, сообщается на странице сервиса в Facebook во вторник.

Согласно информации на сайте Glovo, в настоящее время сервис также доступен в 14 городах: Киеве, Вишневом (Киевская обл.), Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Чернигове, Черкассах, Херсоне и Житомире.

Услуги Glovo действуют по всей территории, которую показывает карта в приложении.

Международный сервис доставки Glovo (Испания) заработал в Киеве в октябре 2018 года.

Теги: #glovo #доставка #ивано_франковск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:54 24.01.2020
"Нова Пошта Интернешнл" в 2020г планирует увеличить объемы международной доставки на 30%

"Нова Пошта Интернешнл" в 2020г планирует увеличить объемы международной доставки на 30%

17:31 26.12.2019
26 декабря Glovo везет добро

26 декабря Glovo везет добро

18:16 25.11.2019
В Ивано-Франковске возможно временное введение "особого режима" из-за антитеррористических учений

В Ивано-Франковске возможно временное введение "особого режима" из-за антитеррористических учений

13:57 12.11.2019
"Нова Пошта" начала доставлять товары с Rozetka в Молдову

"Нова Пошта" начала доставлять товары с Rozetka в Молдову

14:58 11.11.2019
Украинский сервис бесплатной доставки еды Raketa начал работу в Киеве, в планах на 2020 еще 15 городов

Украинский сервис бесплатной доставки еды Raketa начал работу в Киеве, в планах на 2020 еще 15 городов

11:50 24.10.2019
Сервис быстрой доставки Glovo планирует открыться еще в 7-9 городах Украины до 2020, следующее открытие в Черкассах

Сервис быстрой доставки Glovo планирует открыться еще в 7-9 городах Украины до 2020, следующее открытие в Черкассах

15:21 01.10.2019
Сервис быстрой курьерской доставки Glovo запущен в Херсоне

Сервис быстрой курьерской доставки Glovo запущен в Херсоне

14:22 01.10.2019
Муниципалитет Ивано-Франковска возглавил рейтинг публичности местного самоуправления

Муниципалитет Ивано-Франковска возглавил рейтинг публичности местного самоуправления

11:30 20.09.2019
В аэропорту Ивано-Франковска вечером аварийно сел самолет рейса "Валенсия – Киев", никто не пострадал

В аэропорту Ивано-Франковска вечером аварийно сел самолет рейса "Валенсия – Киев", никто не пострадал

17:08 19.09.2019
"Укрпошта" запустила тестовую доставку на электросамокатах в Киеве

"Укрпошта" запустила тестовую доставку на электросамокатах в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ при аннексии Крыма использовала "живые щиты", "зеленых человечков" и вероломство, совершив военные преступления – исследование

Мэр Днепра предлагает на один день приостановить платежи в ПриватБанке, чтобы обратить внимание на проблемы в связи с пикетами

Мошенники от имени руководства Офиса генпрокурора требуют от нардепов и чиновников совершать незаконные действия

Зеленский: герои Крут, как и сегодняшние защитники Украины на Донбассе, служат примером для будущих поколений

МАУ выполнит два рейса для эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин разрешил использовать электронные водительские права в поездах и на внутренних авиарейсах

РФ при аннексии Крыма использовала "живые щиты", "зеленых человечков" и вероломство, совершив военные преступления – исследование

Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая, а с 3 февраля приостанавливает авиасообщение с КНР

Больше всего развитию Украины мешают коррупция и война на Донбассе – соцопрос

СБУ вывела на подконтрольную Украине территорию так называемого "экс-министра угольной промышленности ДНР"

Мэр Днепра предлагает на один день приостановить платежи в ПриватБанке, чтобы обратить внимание на проблемы в связи с пикетами

Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Баварии

Мошенники от имени руководства Офиса генпрокурора требуют от нардепов и чиновников совершать незаконные действия

Германия передала украинским пограничникам оснащение для Центра проверки документов

США эвакуировали около 200 американцев из Уханя в Анкоридж на Аляске

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА