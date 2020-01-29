Сервис быстрой доставки Glovo запущен в Ивано-Франковске

Международный сервис курьерской доставки товаров Glovo начал работу в Ивано-Франковске, сообщается на странице сервиса в Facebook во вторник.

Согласно информации на сайте Glovo, в настоящее время сервис также доступен в 14 городах: Киеве, Вишневом (Киевская обл.), Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Чернигове, Черкассах, Херсоне и Житомире.

Услуги Glovo действуют по всей территории, которую показывает карта в приложении.

Международный сервис доставки Glovo (Испания) заработал в Киеве в октябре 2018 года.