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00:33 29.01.2020

США готовы заключить соглашение о свободной торговле с Палестиной – план

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США готовы заключить соглашение о свободной торговле с Палестиной – план

Власти США будут готовы заключить с Палестиной соглашение о свободной торговле в случае имплементации подготовленного Вашингтоном плана по ближневосточному урегулированию, говорится в этом документе.

В нем отмечается, что США "будут вести переговоры о соглашении о свободной торговле с Государством Палестиной. США надеются, что страны в Европе, на Ближнем Востоке и в других частях планеты поступят таким же образом".

Ранее в палестинском руководстве заявили, что считают план США неприемлемым.

Теги: #сша #торговля #палестина
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