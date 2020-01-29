США готовы заключить соглашение о свободной торговле с Палестиной – план

Власти США будут готовы заключить с Палестиной соглашение о свободной торговле в случае имплементации подготовленного Вашингтоном плана по ближневосточному урегулированию, говорится в этом документе.

В нем отмечается, что США "будут вести переговоры о соглашении о свободной торговле с Государством Палестиной. США надеются, что страны в Европе, на Ближнем Востоке и в других частях планеты поступят таким же образом".

Ранее в палестинском руководстве заявили, что считают план США неприемлемым.