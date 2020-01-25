Число случаев заражения коронавирусом в КНР приближается к 1,4 тыс.
На территории Китая зафиксировано 1 355 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, сообщает Global Times со ссылкой на китайские службы здравоохранения.
Число скончавшихся пациентов к вечеру субботы по китайскому времени не изменилось: 41 человек.
Ранее сообщалось о 1287 заболевших в Китае пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа.
В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.
Отдельные случаи заболевания зафиксированы и за пределами КНР.