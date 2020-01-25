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13:01 25.01.2020

Сбивший украинский самолет иранец сидит в тюрьме - Зариф

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Сбивший украинский самолет иранец сидит в тюрьме - Зариф

Виновный в крушении самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) под Тегераном 8 января, сейчас находится в тюрьме, заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в интервью немецкому изданию "Der Spiegel".

"Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор не принесли официальных извинений. Американский офицер, который был ответственен за его уничтожение, даже получил медаль. Тем временем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме", - сказал глава МИД Ирана.

По словам Зарифа, он узнал об ошибке иранских военных через два дня после катастрофы, когда было проведено внутреннее расследование.

"В пятницу днем (узнал – ИФ), более чем через два дня после того, как это произошло. Это был момент, когда высшие военнослужащие пришли к окончательному выводу, что это кто-то сделал по ошибке. Как только об этом стало известно революционному лидеру, он потребовал, чтобы общественность была информирована. Это случилось в субботу утром. Это были очень болезненные недели", - отметил министр.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #ps752 #иран #авиакатастрофа
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