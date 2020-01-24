Зеленский отмечает, что кадры во власти будут еще много раз меняться

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что нынешнюю украинскую власть ожидает еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда.

"Я хочу завершить войну, хочу поменять имидж Украины, которым занимались все вокруг, показывая, что это коррупционная страна и тут коррупционер на коррупционере. Мы сменой людей, сменой элит, сменой правительства показываем это, что мы другая страна. И не только сейчас кадровыми изменениями, которые будут много раз меняться. И я уверен, что нас ждет большое путешествие в кадровые изменения, и это нормально. Надо менять, менять, менять. Подбирать идеальную команду", - сказал он в интервью израильскому "9 каналу".

Зеленский указал, что нужно "почистить" высшие эшелоны власти, правоохранительные органы. "Это долгая история, но я считаю, что за мою каденцию мы это обязательно сделаем. Стабилизировать, поменять имидж Украины", - подчеркнул он.