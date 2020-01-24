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17:10 24.01.2020

Болгария высылает из страны двух российских дипломатов - посольство РФ в Софии

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Болгария высылает из страны двух российских дипломатов - посольство РФ в Софии

София уведомила российскую сторону об объявлении двоих российских дипломатов persona non grata, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в посольстве РФ в Болгарии.

"Нас уведомили о том, что два российских дипломата объявлены persona non grata", - сообщили в российской дипмиссии.

Как сообщил в пятницу Bloomberg, болгарская прокуратура выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся, по данным Софии, шпионажем.

При этом болгарские судебные власти пояснили, что у обоих есть дипломатическая неприкосновенность, и поэтому предъявить им обвинения нельзя.

Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.

Bloomberg отмечает, что один из фигурантов дела - первый секретарь в консульском отделе РФ в Софии, а второй работает в торговом представительстве. Их фамилии власти Болгарии не называют.

В прокуратуре заявили, что сообщили в МИД Болгарии о результатах расследования.

Теги: #рф #болгария #шпионаж #дипломаты
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