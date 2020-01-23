В Киеве проживает десятая часть населения страны - данные электронной переписи

Согласно данным так называемой электронной переписи в Киеве проживает 3,7 миллиона человек, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"В городе Киев живет 3,7 миллиона человек. Кстати, меня это поразило, я почему-то думал, что будет меньше", - сказал Дубилет в ходе презентации данным электронной переписи населения в четверг в Киеве.

В частности, 1,712 млн населения столицы составляют мужчины, а 1,992 млн – женщины.

Вместе с областью, в которой живет 2,289 млн человек, на Киевщине проживает 5,989 млн человек, что составляет 16% от общего населения страны.

Кроме того, в Винницкой область проживает 1,331 млн человек, в Волынской – 0,903 млн, в Днепропетровской – 3,230 млн, в Донецкой (подконтрольная часть) – 1,981 млн, в Житомирской – 1,062 млн, в Закарпатской – 0,924 млн, в Запорожской – 1,656 млн, в Ивано-Франковской – 1,125 млн, в Кировоградской – 0,826 млн, в Луганской (подконтрольная часть) – 1,127 млн, во Львовской – 2,290 млн, в Николаевской – 1,053 млн, в Одесской – 2,347 млн, в Полтавской – 1,227 млн, в Ровенской – 0,943 млн, в Сумской – 0,932 млн, в Тернопольской – 0,763 млн, в Харьковской – 2,795 млн, в Херсонской – 0,913 млн, в Хмельницкой – 1,024 млн, в Черкасской – 1,088 млн, в Черновицкой – 0,727 млн и в Черниговской области – 0,912 млн человек.

Данные оценки численности присутствующего населения являются по состоянию на 1 декабря 2019 года. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.