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13:29 22.01.2020

В здании Львовской ОГА продолжается голодовка лидеров профсоюза шахтеров - Волынец

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В здании Львовской ОГА продолжается голодовка лидеров профсоюза шахтеров - Волынец

В здании Львовской облгосадминистрации продолжается голодовка лидеров профсоюза шахтеров в знак протеста против невыплат зарплат на государственном предприятии "Львовуголь".

"22 января 2020 года продолжается голодовка в здании Львовской ОГА в знак протеста против невыплаты зарплат на государственном предприятии "Львовуголь", - сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Голодовку во вторник, 21 января, объявили четверо профсоюзных лидеров – глава Региональной организации Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) г. Червонограда Мирослава Кафтан и главы первичной профсоюзной организации НПГУ шахты "Межеричанская" Василий Лесняк, шахты "Степная" Василий Семканич и шахты "Червоноградская" Валерий Бабий. Акция заявлена как бессрочная и продолжится до тех пор, пока не будет решен вопрос задолженности перед сотрудниками предприятия.

Волынец также сообщил, что горняки планируют в четверг, 23 января, перекрыть дорогу международного значения Львов – Рава-Рустка в районе села Добросин с 10:00 до 13:00.

"Региональное объединение Независимого профсоюза горняков Украины г. Червонограда направило обращение на имя президента Украины, председателя Верховной Рады, премьер-министра, членов правительства, в котором сообщает о своей готовности к радикальным действиям в случае непогашения зарплатной задолженности перед шатрами ГП "Львовуголь", - подчеркнул он.

По состоянию на 16 января зарплатная задолженность составляет 317,9 млн грн.

Теги: #голодовка #львовуголь #волынец #шахтеры #львовская_ога
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