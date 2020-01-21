В Днепре ГБР задержало на взятке 50 тыс. грн оперуполномоченного Нацполиции

Следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного Управления стратегических расследований в Днепропетровской области ДВР Национальной полиции Украины за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 50 тыс. грн.

"По предварительной информации, правоохранитель вымогал у гражданина деньги за непривлечение к уголовной ответственности, связанной со сбытом наркотических веществ, которые были найдены во время санкционированного обыска. В случае уплаты всей суммы "вознаграждения" правоохранитель обещал заменить содержимое пакетов с наркотическими веществами на сахарную пудру и сообщил, что планирует передать неправомерную выгоду руководству Днепровского отдела полиции", - сообщает пресс-служба ГБР во вторник.

Однако оперуполномоченный был задержан правоохранителями в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения неправомерной выгоды.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области. Начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины

Сейчас продолжаются следственные действия.