Руководство Украины и чиновники должны в рабочее время разговаривать на украинском языке – опрос

Абсолютное большинство украинцев считают, что руководители государства и государственные чиновники обязаны в рабочее время разговаривать на государственном языке – украинском, свидетельствуют результаты Общенационального исследования фонда Демократические инициативы им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"80,5%респондентов согласны (56,2% безусловно согласны и 24,3% скорее согласны) с тем, что руководство Украины и госчиновники должны в рабочее время разговаривать на государственном языке", - говорится в Общенациональном исследовании, презентованном во вторник в Киеве.

При этом только 14,8% опрошенных с этим не согласны и 4,7% - затруднились с ответом.

Исследование проводилось 13-18 декабря 2019 года во всех регионах Украины кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте с 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.