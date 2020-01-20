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18:32 20.01.2020

Зеленский и Эслами обсудили вопрос компенсации родным погибших в сбитом в Иране самолете и создание совместной следственной группы для полного установления истины

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами обсудил вопрос компенсации родным и близким погибших в катастрофе сбитого 8 января в Тегеране самолета авиакомпании МАУ и создание совместной следственной группы для обеспечения эффективного расследования и установления истины.

"Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, - это справедливость. А справедливость состоит в истине. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло", - подчеркнул Зеленский на встрече с Эслами в понедельник, сообщает пресс-служба украинского президента.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отметил, что нужно обеспечить сотрудничество соответствующих органов двух стран для эффективного расследования.

Зеленский констатировал, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона придерживалась большинства договоренностей. "Всё, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном было выполнены", - указал он.

Президент Украины отметил, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быстрой идентификации тел граждан Украины и их возвращении на родину.

На встрече стороны выразили соболезнования в связи с гибелью граждан Украины и Ирана в катастрофе.

Теги: #мау #спецпредставитель #зеленский #иран
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