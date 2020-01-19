События

22:22 19.01.2020

Зеленский: я бы никогда не стремился к президентству, если бы не ставил цель добиться мира на Донбассе

1 мин читать
Зеленский: я бы никогда не стремился к президентству, если бы не ставил цель добиться мира на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что никогда бы не стремился стать президентом, если бы не ставил цель добиться установления мира на Донбассе.

"Я бы никогда не стремился к президентству, не имея такой цели", - сказал он в интервью The Times of Israel, отвечая на вопрос о том, возможно ли достичь мира на востоке Украины.

Зеленский указал, что хотел бы, чтобы процесс урегулирования продвигался намного быстрее, но есть очень сложные вопросы. "Я вижу прогресс, потому что количество обстрелов значительно сократилось. Но это всё еще присутствует", - отметил он.

Теги: #зеленский #украина #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:58 19.01.2020
Зеленский считает, что между Украиной и Израилем очень крепкие отношения

Зеленский считает, что между Украиной и Израилем очень крепкие отношения

23:33 19.01.2020
Зеленский считает, что украинцам нужно построить общую историю, искать героев, чьи имена не провоцируют конфликт

Зеленский считает, что украинцам нужно построить общую историю, искать героев, чьи имена не провоцируют конфликт

23:20 19.01.2020
Зеленский: уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Европе

Зеленский: уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Европе

22:43 19.01.2020
Зеленский: для Украины Голодомор – это не социальная или экономическая трагедия, это геноцид

Зеленский: для Украины Голодомор – это не социальная или экономическая трагедия, это геноцид

22:09 19.01.2020
Зеленский считает, что Путин понимает его позицию: Украина – независимая страна

Зеленский считает, что Путин понимает его позицию: Украина – независимая страна

21:41 19.01.2020
Зеленский намерен посетить в Израиле мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима и считает "справедливым", чтобы он мог выступить там

Зеленский намерен посетить в Израиле мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима и считает "справедливым", чтобы он мог выступить там

19:38 19.01.2020
Секретарь СНБО отмечает сложность переговоров с Ираном о возвращении "черных ящиков" сбитого самолета и просит СМИ пользоваться официальной информацией

Секретарь СНБО отмечает сложность переговоров с Ираном о возвращении "черных ящиков" сбитого самолета и просит СМИ пользоваться официальной информацией

19:03 19.01.2020
Украинские дипломаты требуют от британской полиции исключить трезубец из антитеррористического пособия

Украинские дипломаты требуют от британской полиции исключить трезубец из антитеррористического пособия

20:33 18.01.2020
Борт с телами погибших в сбитом под Тегераном самолете прибудет в "Борисполь" около 11:00 в воскресенье, через час начнется церемония прощания

Борт с телами погибших в сбитом под Тегераном самолете прибудет в "Борисполь" около 11:00 в воскресенье, через час начнется церемония прощания

20:05 18.01.2020
Экс-боец АТО пришел на работу с гранатой и угрожал ее подорвать

Экс-боец АТО пришел на работу с гранатой и угрожал ее подорвать

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Европе

Зеленский: для Украины Голодомор – это не социальная или экономическая трагедия, это геноцид

Зеленский считает, что Путин понимает его позицию: Украина – независимая страна

Зеленский намерен посетить в Израиле мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима и считает "справедливым", чтобы он мог выступить там

Секретарь СНБО отмечает сложность переговоров с Ираном о возвращении "черных ящиков" сбитого самолета и просит СМИ пользоваться официальной информацией

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львове легковой автомобиль въехал в остановку, пострадала женщина

Четырех российских актеров не пустили в Украину

Участники конференции по Ливии призывают к санкциям ООН против нарушителей перемирия в Ливии

Джонсон заявил Путину о невозможности нормализации отношений, пока РФ не откажется от "дестабилизирующих действий"

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции с полуночи

SpaceX запустила космический корабль Crew Dragon для испытания его системы аварийного спасения

Иран исследует "черный ящик" сбитого украинского авиалайнера самостоятельно и передаст его Украине, только если не сможет расшифровать сам

Для СБУ расследование катастрофы украинского лайнера в Иране является приоритетом

Украина намерена добиться полного выяснения обстоятельств катастрофы самолета рейса PS752 в Тегеране и наказания виновных – секретарь СНБО

В начале недели в Украине сохранится относительно теплая погода без осадков, в понедельник утром туман

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА