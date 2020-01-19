Зеленский: я бы никогда не стремился к президентству, если бы не ставил цель добиться мира на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что никогда бы не стремился стать президентом, если бы не ставил цель добиться установления мира на Донбассе.

"Я бы никогда не стремился к президентству, не имея такой цели", - сказал он в интервью The Times of Israel, отвечая на вопрос о том, возможно ли достичь мира на востоке Украины.

Зеленский указал, что хотел бы, чтобы процесс урегулирования продвигался намного быстрее, но есть очень сложные вопросы. "Я вижу прогресс, потому что количество обстрелов значительно сократилось. Но это всё еще присутствует", - отметил он.