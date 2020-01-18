События

18:22 18.01.2020

Восемь украинских военнослужащих ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе

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Восемь украинских военнослужащих ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями видов вооружений, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В результате обстрелов 8 военнослужащих Объединенных сил были ранены.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" режим прекращения огня был нарушен 4 раза. Позиции под населенным пунктом Пески обстреляли из стрелкового оружия, под Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета и вооружения БМП. Под Павлополем с БПЛА были сброшены гранатометные выстрелы ВОГ-17 калибра 30 мм. По Васильевкой велся огонь из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции в районе населенного пункта Орехово.

Теги: #всу #оос #раненые #обстрелы
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