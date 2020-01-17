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15:29 17.01.2020

Суд продолжит рассмотрение вопроса меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь 24 января

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Суд продолжит рассмотрение вопроса меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь 24 января

Печерский районный суд Киева 24 января продолжит рассмотрение ходатайства защиты об изменении меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, военного медика из 25-й аэромобильной бригады Яны Дугарь.

В ходе судебного заседания Печерского суда в пятницу суд допросил ряд свидетелей, кроме того, огласил заявления ряда бывших и действующих депутатов, военнослужащих, волонтеров о готовности взять Дугарь на поруки.

В частности, поручителями готовы быть народный депутат Украины фракция "Европейская солидарность", участница АТО, медик-доброволец Яна Зинкевич, народный депутат Виктор Бондарь, народный депутат Виктория Вагнер, депутат 8 созыва Оксана Корчинская.

Перерыв в заседании объявлен до 11.30 24 января в связи с необходимостью изучения документов из апелляционной инстанции.

Вместе с тем, Печерский райсуд Киева 17 января должен рассмотреть еще одно ходатайство об изменении меры пресечения Дугарь, поданное другим адвокатом подозреваемой.

Ранее суд перевел подозреваемую на круглосуточный домашний арест в Киеве.

Теги: #шеремет #суд
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