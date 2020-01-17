События

14:21 17.01.2020

В Харькове задержан боевик "ЛНР", собиравший информацию об объектах критической инфраструктуры региона

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В Харькове задержан боевик "ЛНР", собиравший информацию об объектах критической инфраструктуры региона

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области задержала боевика "ЛНР", который собирал информацию об объектах критической инфраструктуры региона.

"В частности, его интересовала информация о железнодорожных путях и станциях, Харьковский метрополитен, автовокзалы. Боевик, в течение некоторого времени регулярно лично "осматривал" объекты в разных местах Харьковщины. По информации спецслужбы, собранные данные он планировал передать представителям террористической организации "ЛНР" для организации терактов и диверсий на территории региона", - сообщил на своей странице в Фейсбуке начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель Харькова в 2014 году по собственной инициативе присоединился к террористам, которые временно оккупировали отдельные районы Луганской и Донецкой областей. По данным СБУ, задержанный "дослужился" до командира взвода разведки т.н. 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР".

Мужчина попал в поле зрения спецслужбы, когда прибыл в Харьковскую область с территории РФ и начал сбор сведений об объектах критической инфраструктуры региона.

Следователи провели обыск в доме задержанного в Харькове. Они обнаружили и изъяли боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #оос #сбу #лнр #харьков #ордло
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