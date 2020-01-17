Украина в ІМО выразила протест в связи с расширением действия российской радиостанции НАВТЕКС на Азовском море

Украина выразила протест в Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO) в связи с неправомерным расширением радиостанцией "НАВТЕКС-Новороссийск" района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива.

"Призвали IMO рассмотреть незаконные и односторонние действия РФ, угрожающие безопасности навигации", - сообщил заместитель постоянного представителя Украины при IMO Виталий Мошкивский в Facebook в пятницу.

Он подчеркнул, что объявления навигационной информации по безопасности мореплавания в указанном районе должны распространяться исключительно на украинском языке радиостанцией "НАВТЕКС-Бердянск".