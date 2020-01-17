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13:49 17.01.2020

Украина в ІМО выразила протест в связи с расширением действия российской радиостанции НАВТЕКС на Азовском море

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Украина в ІМО выразила протест в связи с расширением действия российской радиостанции НАВТЕКС на Азовском море

Украина выразила протест в Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO) в связи с неправомерным расширением радиостанцией "НАВТЕКС-Новороссийск" района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива.

"Призвали IMO рассмотреть незаконные и односторонние действия РФ, угрожающие безопасности навигации", - сообщил заместитель постоянного представителя Украины при IMO Виталий Мошкивский в Facebook в пятницу.

Он подчеркнул, что объявления навигационной информации по безопасности мореплавания в указанном районе должны распространяться исключительно на украинском языке радиостанцией "НАВТЕКС-Бердянск".

Теги: #азовское_море #imo
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