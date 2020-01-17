События

09:40 17.01.2020

В первой половине дня пятницы в Киеве ожидается туман

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В первой половине дня пятницы в Киеве ожидается туман

В первой половине дня пятницы, 17 января, в Киеве туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый), сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Украинского гидрометцентре.

"Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #туман #погода #прогноз #предупреждение
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