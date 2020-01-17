В спальном районе Харькова произошло заказное убийство, введен план "Сирена" - полиция

УКРАИНА-ХАРЬКОВ-УБИЙСТВО

Харьков. 17 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В четверг вечером в Харькове во дворе многоэтажного жилого дома по ул.Танкопия произошла стрельба, в результате которой погиб человек.

"В 17:26 оператору 102 поступило сообщение, что по адресу Танкопия 7/1 во дворе происходит стрельба. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что действительно была стрельба и на месте происшествия был (обнаружен - ИФ) труп гражданина, которому 48 лет и который имел отношение, работал в сфере предоставления ритуальных услуг города Харькова", - сказал журналистам заместитель начальника следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Андрей Шарнин.

Он отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, что погибший был директором третьего кладбища.

Полиция пока не знает, из какого оружия стрелял киллер.

"Пока что неизвестно. Со слов очевидцев было около 3-6 выстрелов. Но окончательно, сколько было выстрелов и из какого оружия мы сможем сказать, когда закончим осмотр места происшествия и назначим ряд экспертиз. Эксперты скажут, из какого оружия и сколько выстрелов было совершено", - сказал Шарнин.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.115 УК с дополнительной квалификацией "заказное убийство двух и больше лиц". Шарнин пояснил, что по свидетельству очевидцев, стрельба произошла, когда потерпевший и его водитель уже вышли из машины, нападавший стрелял также в водителя, но не попал.

В городе введен план "Сирена".