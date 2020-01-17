В Запорожье подросток погиб в результате падения с 40-метрового моста
В Запорожье подросток разбился насмерть, упав с 40-метрового арочного моста.
Как сообщают местные СМИ, 16-летний подросток упал с арочного моста на Хортице в четверг днем. Информация, а также фото с места гибели ученика одного из запорожских учебных заведений опубликована на одном из местных пабликов.
В пресс-службе ГУ Национальной полиции Запорожской области подтвердили факт смерти подростка.
Детали происшествия устанавливаются. Подробности полиция обещает сообщить в ближайшее время.