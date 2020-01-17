События

04:34 17.01.2020

В Запорожье подросток погиб в результате падения с 40-метрового моста

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В Запорожье  подросток  разбился насмерть, упав с 40-метрового арочного моста.

Как сообщают местные СМИ, 16-летний  подросток упал с арочного моста на Хортице в четверг днем. Информация, а также фото с места гибели ученика  одного из запорожских  учебных заведений  опубликована на одном из местных пабликов.

В пресс-службе  ГУ  Национальной полиции  Запорожской области подтвердили факт смерти подростка. 

Детали происшествия устанавливаются. Подробности полиция обещает сообщить в ближайшее время.

Теги: #подросток #гибель #украина #запорожье
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