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16:08 16.01.2020

Шестерых раненных на Донбассе бойцов ВСУ перевезли из Харькова на лечение в Главный военный госпиталь в Киеве

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Шестерых раненных на Донбассе бойцов ВСУ перевезли из Харькова на лечение в Главный военный госпиталь в Киеве

В четверг Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве принял на лечение шестерых раненых украинских военнослужащих, которые ранее проходили лечение в Харькове.

"Перевозка осуществлялась реанимационно-операционным самолетом Воздушных сил ВС Украины Ан-26 "Вита". Сейчас украинские воины размещены в клинике и отделении Киевского военного госпиталя и проходят диагностическое обследование", - сообщает Министерство обороны Украины на странице в Facebook в четверг.

Отмечается, что ранее врачи Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове стабилизировали состояние раненных и подготовили их к аэроэвакуации на более высокий уровень в Киев.

По словам военных медиков, состояние здоровья раненых военных определяется как стабильное. При этом, госпиталь имеет все необходимые медикаменты для их дальнейшего лечения.

Теги: #всу #оос
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