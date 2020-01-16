События

14:41 16.01.2020

Нацполиция Украины открыла дело по факту хакерской атаки на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95", создает международную следственную группу

1 мин читать
Нацполиция Украины открыла дело по факту хакерской атаки на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95", создает международную следственную группу

Нацполиция Украины открыла дело по факту хакерской атаки на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95", создает международную следственную группу

Киев. 16 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Национальная полиция Украины открыла уголовное производство и инициирует создание международной следственной группы в связи с хакерской атакой на сайты нескольких украинских компаний, в частности, "Burisma Holdins" и студии "Квартал 95", которая вероятно, была совершена спецслужбами РФ.

Как говорится в заявлении, озвученном помощником министра внутренних дел Артёмом Миняйло на брифинге в четверг, хакерская атака была совершена для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний.

Теги: #полиция #burisma
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:32 16.01.2020
Нацполиция Украины открыла дело по факту хакерской атаки на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95", создает международную следственную группу

Нацполиция Украины открыла дело по факту хакерской атаки на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95", создает международную следственную группу

09:30 16.01.2020
Украинские правоохранители пресекли контрабанду из Турции фальсифицированных лекарств для онкобольных

Украинские правоохранители пресекли контрабанду из Турции фальсифицированных лекарств для онкобольных

03:49 16.01.2020
В Рубежном на Луганщине ликвидирована нарколаборатория

В Рубежном на Луганщине ликвидирована нарколаборатория

17:23 15.01.2020
Офис генпрокурора сообщил о подозрении полицейскому, пытавшемуся скрыть обстоятельства убийства в Каховке 1 января

Офис генпрокурора сообщил о подозрении полицейскому, пытавшемуся скрыть обстоятельства убийства в Каховке 1 января

16:01 15.01.2020
Полиция открыла производство по нападению на съемочную группу ТРК "Сигма" в Харьковской обл.

Полиция открыла производство по нападению на съемочную группу ТРК "Сигма" в Харьковской обл.

13:41 15.01.2020
В Киевской области полиция задержала подозреваемого в убийстве столичного предпринимателя

В Киевской области полиция задержала подозреваемого в убийстве столичного предпринимателя

11:37 15.01.2020
В Киеве в мусорном баке обнаружили тело младенца

В Киеве в мусорном баке обнаружили тело младенца

16:50 14.01.2020
Полицейские разоблачили банду вымогателей, представлявшихся участниками АТО, задержаны трое ее участников

Полицейские разоблачили банду вымогателей, представлявшихся участниками АТО, задержаны трое ее участников

07:45 14.01.2020
Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma, утверждают американские СМИ

Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma, утверждают американские СМИ

15:24 13.01.2020
Одессе из музея неизвестные украли 20 моделей старинного оружия - полиция

Одессе из музея неизвестные украли 20 моделей старинного оружия - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацполиция Украины открыла дело по факту хакерской атаки на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95", создает международную следственную группу

Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на четверг, погиб украинский военнослужащий

Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск

Зеленский призвал Германию содействовать расследованию крушения украинского самолета "МАУ" в Иране

ПОСЛЕДНЕЕ

Шестерых раненных на Донбассе бойцов ВСУ перевезли из Харькова на лечение в Главный военный госпиталь в Киеве

НАТО поддерживает реформы в секторе безопасности и обороны Украины

Одобренный Радой законопроект "О полном общем среднем образовании" предусматривает обеспечение инклюзивного образование

Арахамия отозвал законопроект об изменении регламента Рады

Прокуратура открыла производства по прошлогодним заявлениям нардепов Устиновой и Стефанишиной об угрозе подготовки к посягательству на жизнь

Боец 92-й ОМБ погиб в зоне ООС от пули снайпера

Госналоговая служба начала проверку работы ведомства в Одесской области

В кабинете, где записывались переговоры Гончарука, обсуждаются вопросы нацбезопасности - Арахамия

Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет

Минфин анонсировал на этой неделе старт рабгруппы по налоговой реформе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА