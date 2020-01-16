Нацполиция Украины открыла дело по факту хакерской атаки на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95", создает международную следственную группу

Нацполиция Украины открыла дело по факту хакерской атаки на сайты "Burisma" и студии "Квартал 95", создает международную следственную группу

Киев. 16 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Национальная полиция Украины открыла уголовное производство и инициирует создание международной следственной группы в связи с хакерской атакой на сайты нескольких украинских компаний, в частности, "Burisma Holdins" и студии "Квартал 95", которая вероятно, была совершена спецслужбами РФ.

Как говорится в заявлении, озвученном помощником министра внутренних дел Артёмом Миняйло на брифинге в четверг, хакерская атака была совершена для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний.