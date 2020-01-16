Боец 92-й ОМБ погиб в зоне ООС от пули снайпера

Старший солдат 92-й Отдельной механизированной бригады им.кошевого атамана Ивана Сирка Алексей Кучкин погиб в среду в зоне ООС в результате снайперского выстрела в лицо.

"В результате обстрела снайпера в направлении населенного пункта Каштановое получил пулевое ранение головы старший солдат Кучкин Алексей Викторович... Побратимы пытались быстро эвакуировать Алексея, доставив в больницу, однако, к сожалению, чуда не произошло. Защитник умер", - сообщается на официальной странице 92-й ОМБ в Фейсбуке в четверг.

Кучкину было 24 года. Он родом из Харьковской области. Три года служил в ВСУ, был старшим стрелком механизированного батальона. Месяц назад женился. От первого брака у него сын.