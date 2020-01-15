События

23:38 15.01.2020

На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой – Ковалив

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На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой – Ковалив

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив опровергает свое участие в совещании, аудиозапись была распространена в среду вечером.

"На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили", – написала Ковалив на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Как сообщалось, ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Теги: #ковалив #совещание #опровержение #кабмин
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