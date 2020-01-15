Информация о заявлении об отставке премьера не соответствует действительности – пресс-служба правительства

Пресс-служба Кабинета министров Украины заявляет, что информация о заявлении об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.

"Пресс-служба Кабинета министров не располагает информацией о подлинности никакой аудио или видео записи, которые распространяются в сети Интернет. Информация о заявлении об отставке не соответствует действительности", - говорится в заявлении пресс-службы.