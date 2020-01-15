Апелляционный суд поддержал решение Минэкоэнерго не сокращать протяженность морского побережья в Одессе

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины на решение Окружного админсуда Киева от 26 сентября 2019 года о признании противоправными действий Минэкоэнерго в части отказа согласования проекта сокращения протяженности морского побережья Одессы.

Как сообщила пресс-служба Минэкоэнерго, министерство отклонило согласование "Проекта землеустройства по организации и установлению границ территорий земель водного фонда и водоохранной зоны вдоль Черного моря и территории г. Одессы", которым предусматривалось сокращение протяженности морского побережья Одессы с 210 га до 70 га, вследствие чего ООО "Инагро Групп" обратилось в суд с требованием восстановить действие указанного проекта.

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск ООО "Инагро Групп" частично, признав противоправными действия Минэкоэнерго. В свою очередь министерство обратилось в апелляционный суд за обжалованием вынесенного решения.