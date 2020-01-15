Депутат Соболев обещает 2 млн грн вознаграждения за информацию о заказчике покушения на него, в результате которого погиб его 3-летний сын

Депутат киевского областного совета Соболев, чей трехлетний сын был убит в конце прошлого года в Киеве, обещает 2 млн грн вознаграждения за помощь в установлении заказчика преступления.

"Могу предложить следующее. Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы приняли решение, мы готовы выплатить вознаграждения в размере 2 млн грн", сказал Соболев на пресс-конференции в среду в Киеве.

При этом он подчеркнул, что если такую информацию получит полиция, то эти два 2 млн грн будут направлены на техническое обеспечение или другие нужды полиции.

Он выразил надежду на то, что передача расследования в Главное следственное управление (ГСУ) Нацполиции будет способствовать объективности расследования.

"На сегодняшний день...есть стопроцентная информация, что два человека, причастные к убийству моего сына, гуляют по стране", - добавил Соболев.

При этом он добавил, что как минимум один из этих людей был в поле зрения правоохранительных органов.

В свою очередь представитель потерпевшего, адвокат Егор Бодров отметил, что следствию необходимо пересмотреть мотивы совершения этого преступления и перечень лиц, которые могут быть причастны к организации покушения. По его словам, потерпевшую сторону необходимо привлечь к процессу расследования, к материалам дела.

"Необходимо активизировать зол досудебного расследования...надеюсь, после передачи в центральный аппарат будут продвижения", - сказал он.