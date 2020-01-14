Офис генпрокурора передал дело об убийстве ребенка депутата Соболева в Главное следственное управление Нацполиции

Офис генпрокурора изменил группу прокуроров в расследовании дела об убийстве ребенка депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, которое произошло 1 декабря 2019 года, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"Офис Генерального прокурора поручил осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по факту нападения на семью местного депутата и убийства его 3-летнего сына Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении на сайте Офиса в понедельник вечером.

Также отмечается, что в этом деле была изменена группа прокуроров, а процессуальное руководство будет осуществлять Офис генерального прокурора.

Как сообщалось, Печерский суд освободил из-под стражи Межиева и Никифорова, членов группы россиянина Юсупа Абуева, который, в свою очередь, является предполагаемым организатором покушения на Соболева, в результате которого погиб его 3-летний сын. "Межиева, Никифорова, а также Алексея Величко и Дмитрия Онуфриенко подозревают в вымогательстве денежных средств путем применения насилия и угроз убийством", – сообщил в субботу депутат Киевского горсовета Алексей Новиков, один из потерпевших по делу о вымогательстве денег членами группы.

Ранее суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест для Величко. Заседание по Онуфриенко перенесено из-за отсутствия адвоката.

Вечером 1 декабря 2019 года неизвестные в центре Киева открыли огонь по автомобилю "Range Rover", в котором в это время находились ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его малолетний сын. От полученных ранений ребенок скончался в машине "скорой помощи".

Начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко сообщил, что задержаны двое подозреваемых – "молодые люди 18 и 19 лет" и они не являются жителями Киева. Один из них родом из западной Украины, другой - из центральной.

Правоохранители рассматривают в качестве основных версий совершения преступления – бытовые проблемы, хозяйственную и профессиональную деятельность Соболева.

На момент преступления в машине, кроме погибшего ребенка, находился сам депутат, его супруга и ещё одна женщина - член семьи.

2 декабря полиция Киева сообщила о подозрении двоим задержанным по пп.2, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, предусматривающим наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. 4 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права залога.

17 декабря прокуратура города Киева сообщила, что причастным к организации заказного убийства Соболева, в результате которого погиб 3-летний мальчик, следствие считает 25-летнего уроженца РФ. "Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области… Мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере $40 тыс, на что последний согласился", - говорится в сообщении.

На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура Киева согласовала сообщение россиянину о подозрении в организации заказного убийства по ч.2 ст.15 п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины, решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.