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05:20 15.01.2020

Правоохранители пресекли деятельность нелегальной АЗС в Ивано-Франковской области

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Правоохранители выявили и пресекли деятельность нелегальной автозаправочной станции в Болехове Ивано-Франковской области, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Сегодня, 14 января следователи следственного управления (детективы) совместно с сотрудниками Управления СБУ в области за процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили и прекратили деятельность нелегальной автозаправочной станции в Болехове", - сказано в сообщении.

Следователи установили, что автозаправочная станция действовала без надлежащих разрешительных документов.

Отмечается, что деятельность заправки прекращена, а оборудование для реализации горюче-смазочных материалов правоохранители демонтировали.

Теги: #ивано_франковская #деятельность #азс #украина
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