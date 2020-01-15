Правоохранители пресекли деятельность нелегальной АЗС в Ивано-Франковской области

Правоохранители выявили и пресекли деятельность нелегальной автозаправочной станции в Болехове Ивано-Франковской области, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Сегодня, 14 января следователи следственного управления (детективы) совместно с сотрудниками Управления СБУ в области за процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили и прекратили деятельность нелегальной автозаправочной станции в Болехове", - сказано в сообщении.

Следователи установили, что автозаправочная станция действовала без надлежащих разрешительных документов.

Отмечается, что деятельность заправки прекращена, а оборудование для реализации горюче-смазочных материалов правоохранители демонтировали.