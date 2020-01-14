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20:59 14.01.2020

Зеленский и Трюдо договорились о дальнейших совместных действиях в связи с авиакатастрофой в Иране

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Зеленский и Трюдо договорились о дальнейших совместных действиях в связи с авиакатастрофой в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели третий за последнее время телефонный разговор, во время которого обсудили катастрофу самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране, в ходе которого премьер Канады поблагодарил президента Украины за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии.

"Джастин Трюдо попросил содействия Владимира Зеленского в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады", - сообщает во вторник вечером пресс-служба главы Украинского государства.

Президент положительно оценил привлечение представителей Канады к расследованию.

"Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", - подчеркнул Зеленский и подтвердил готовность предоставить логистическое содействие в возвращении в Канаду останков погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

Собеседники поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в сбивании самолета.

"Владимир Зеленский и Джастин Трюдо надеются на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе. Заседание группы состоится 16 января в Лондоне. В этом контексте стороны отметили важность разработки алгоритма недопущения подобных трагедий в будущем", - говорится в информации.

Президент Украины и премьер-министр Канады выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен информацией по расследованию катастрофы, в частности во взаимодействии с Ираном.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

В минувшую субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Помощник президента Зеленского Андрей Ермак заявил в комментарии интернет-изданию "Украинская правда", что украинская сторона намерена установить, действительно ли самолет был сбит иранскими военными непреднамеренно. "Было несколько версий, версия ракеты была одной из основных с самого начала. Именно поэтому туда поехали наши люди, чтобы на месте изучить все обстоятельства и установить факты. Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", - сказал Ермак.

Теги: #канада #авиакатастрофа #лидерство #разговор #украина
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