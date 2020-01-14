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10:04 14.01.2020

В Киеве участники акции протеста против открытия рынка земли перекрыли движение на нескольких центральных улицах

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В Киеве участники акции протеста против открытия рынка земли перекрыли движение на нескольких центральных улицах

Представители Национального штаба защиты родной земли возобновили акции протеста под зданием Верховной Рады с требованием недопустить принятия законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько сотен человек из числа объединений аграриев, профсоюзов, а также националистических партий собрались на Площади Конституции.

Кроме того, участники акции блокируют ряд автомобильных дорог в центре Киева. Несколько десятков протестующих перекрыли пересечение улицы Цитадельной и улицы Лаврской, перекрёсток улиц Липской и Институтской.

На улице Грушевского движение полностью перекрыто в направлении правительственного квартала. В обратном направлении движение периодически открывают, позволяя автомобилям проехать.

Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время проведения акции и направляют автомобили в объезд.

Верховная Рада и здания парламентских комитетов находятся под усиленной охраной Национальной гвардии и Национальной полиции.

Как сообщалось, 14 января в 7:45 аграрии начали акцию протеста под Верховной Радой и в правительственном квартале. Акция заявлена как бессрочная. Участники требуют отозвать законопроект о рынке земли как противоречащий Конституции Украины, создать рабочую группу по разработке комплексной земельной реформы, а также провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который "услышал лоббистов крупных транснациональных корпораций и большого бизнеса, но не услышал украинского крестьянина".

Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и рекомендовал его к принятию.

Согласно обнародованному тексту законопроекта ко второму чтению, приобретать сельхозземли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство. Кроме того, банки получат возможность получать землю в качестве взыскания как предмета залога, однако такие участки должны быть проданы на торгах в течение двух лет.

Общая площадь земли сельхозназначения в собственности гражданина и юрлица не может превышать 10 тыс. га, при этом данное ограничение не распространяется на банки.

Документом предусмотрено, что расчеты за землю сельхозназначения по гражданско-правовым договорам осуществляются в безналичной форме, потенциальный покупатель должен подтвердить законность источника происхождения средств, а также, что до 1 января 2030 года цена продажи земучастков сельхозназначения не может быть меньше их нормативной денежной оценки.

В законопроекте прописано, что иностранцы будут допущены к покупке земли только после проведения референдума. В месте с тем в приграничных областях Украины будут введены ограничения на куплю-продажу земельных участков: на глубину 50 км от границы компаниям с иностранными инвестициями запретят покупку сельхозземли, даже если на референдуме будет принято иное решение.

Законопроект №2178-10 в первом чтении народные депутаты приняли 13 ноября 2019 года.

Теги: #земля #рынок #акция_протеста #аграрии
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